مکمل رجسٹریشن نظام ، نادراکی جدید ویب سائٹ متعارف

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے اپنی نئی اور جدید ویب سائٹ [https://www.nadra.gov.pk/] متعارف کرا دی ہے ، جو ایک جامع، مربوط اور شہریوں کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کردہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ۔

 نادرا حکام کے مطابق اس کا مقصد خدمات، معلومات اور ڈیٹا تک رسائی کو مزید آسان اور مؤثر بنانا ہے ۔یہ ویب سائٹ نادرا کے کردار اور پاکستان میں شناختی نظام کے ارتقاء کو واضح انداز میں پیش کرتی ہے ، جہاں ملک  نے روایتی کاغذی نظام سے ترقی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے بائیومیٹرک شناختی نظاموں میں اپنا مقام بنایا ہے ۔ ویب سائٹ کی ایک نمایاں خصوصیت نادرا کا Geospatially Referenced Demographic Information System (nGRIDS) ہے ، جس کے ذریعے ملک بھر میں رجسٹریشن کی صورتحال کو نقشوں کی صورت میں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے ۔ اس میں ضلعی سطح پر مردم شماری اور رجسٹریشن کے تقابلی جائزے کی سہولت موجود ہے ، جبکہ ایک خصوصی میپ گیلری کے ذریعے مختلف موضوعاتی نقشے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں، جو تحقیق اور منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوں گے ۔ویب سائٹ میں اعدادوشمار اور تجزیاتی معلومات کو بھی مربوط انداز میں شامل کیا گیا ہے ، جن میں قومی سطح کے اشاریے ، صوبہ وار تفصیلات اور رجحانات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے رجسٹریشن نظام کی مکمل تصویر بھی پیش کی گئی ہے ، جس میں یونین کونسل سطح پر ہونے والی پیدائش، وفات، شادی اور طلاق کی رجسٹریشن کو نادرا کے مرکزی نظام سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے ۔

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ساس کے رویوں کے پیچھے نفسیاتی جسمانی عوامل ہوتے ہیں:فضیلہ قاضی

شادی کیلئے تیار ہوں لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے :میرا

بچوں کو اپنی مادری زبان ضرور سکھانی چاہئے :صبا حمید

بیٹی کی پرورش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :کاجول

عالیہ بھٹ کی اپنی بیٹی کے مستقبل سے متعلق رائے

دبئی کی برانڈڈ دنیا سے الجھن،سب کچھ بناوٹی:بشریٰ انصاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’کلٹ‘ کی نفسیات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کپیسٹی چارجز؟
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
اتمامِ حجت
مفتی منیب الرحمٰن
