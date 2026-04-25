تابکار فضلے کو محفوظ بنانے کیلئے ادارہ جاتی تعاون ناگزیر:ماہرین

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان نیو کلیئر ریگولیٹری اتھارٹی(پی این آر اے )اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے ) کے اشتراک سے ہونے والی تابکار فضلے کے محفوظ انتظام سے متعلق پانچ روزہ قومی ورکشاپ اختتام پزیر ہو گئی ۔

 ورکشاپ میں ملک بھر سے ریگولیٹری اور جوہری و تابکاری تنصیبات سے وابستہ اداروں کے ماہرین نے شرکت کی ۔اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر (ایگزیکٹو) پی این آر اے ، شاہد رشید نے کہا کہ عوام اور ماحول کو مضر تابکاری اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے تابکار فضلے کا محفوظ انتظام نہایت ضروری ہے ،تابکار فضلے کی درست شناخت اور درجہ بندی اس کے محفوظ انتظام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔آئی اے ای اے کینیو کلیئر سیفٹی کی ماہر محترمہ لطیفہ اوزگے انور نے کہا کہ تابکار فضلے کے مؤثر انتظام کے لئے حکومتی اداروں، ریگولیٹری اتھارٹی اور جوہری و تابکاری تنصیبات سے وابستہ اداروں کے درمیان قریبی تعاون ناگزیر ہے ، ورکشاپ میں ملک بھر سے 25 شرکاء جبکہ آئی اے ای اے کے تین ماہرین نے بھی شرکت کی ۔

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

اچھرہ میں قتل 3کمسن بچوں کی لاشیں ورثاء کے حوالے

لاہور:3ماہ میں 21 ہزار وارداتیں ،ریکوری تناسب انتہائی کم

ننکانہ ،راولپنڈی:مبینہ مقابلوں میں 6ڈاکو ہلاک، ایک فرار

ماڈل ٹاؤن:نوجوان کی پھندالیکر خودکشی

شہری کو فائرنگ سے زخمی کرنے والا ملزم گرفتار

اغوا برائے تاوان میں ملوث 2 ملزم پکڑے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’کلٹ‘ کی نفسیات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کپیسٹی چارجز؟
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
اتمامِ حجت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak