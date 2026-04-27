سی این ایف پنجاب کی کارروائیاں،33 منشیات فروش گرفتار

  • پاکستان
ہفتے کے دوران لاہور سمیت دیگر شہروں میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کئے گئے ملزموں سے 3 کروڑ 60 لاکھ مالیتی 127من 20کلومنشیات ،اسلحہ بھی برآمد

لاہور(خبر نگار)پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس (سی این ایف پنجاب)نے صوبہ بھر میں گزشتہ 7 روز کے دوران منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے 34 انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز مکمل کئے اور 33 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ۔ڈائریکٹر جنرل پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے مطابق گزشتہ ہفتے لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، مظفرگڑھ، خانیوال، بہاولپور، سرگودھا اور گجرات سمیت مختلف اضلاع میں کارروائیاں کی گئیں اور اس دوران 33 منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیتی 127من 20کلومنشیات برآمد کی گئیں ، منشیات میں پوست کی بھوسی 5 ٹن، چرس 75 کلو ، افیون 49 کلو ، آئس 0.5 کلو ، ویڈ 2 کلو اور ہیروئن 200 گرام شامل ہے ، ملزموں  کے قبضے سے 10 پسٹلز سمیت دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ۔ترجمان نے مزید بتایا کہ اگست 2025 میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے قیام کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 2اعشاریہ2 ارب روپے مالیتی 21اعشاریہ 1 ٹن منشیات برآمد کی جا چکی ہیں ۔

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

لفٹ کے دروازے پر چھوٹا سا سوراخ کیوں ہوتا ہے

نظامِ شمسی میں ’’پانچویں قوت‘‘کی موجودگی کا انکشاف

تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دئیے

زمبابوے میں ہوٹل کے کچن میں مگرمچھ داخل

کونسی غذاؤں کا استعمال ہماری توجہ کو متاثر کر سکتا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
