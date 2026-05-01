جُوس میں غلط پر وڈکٹ کینسر کا باعث بن رہا ، قائمہ کمیٹی میں انکشاف

2021میں جوس میں خالص آم کے استعمال پر پابندی لگی ،نمائندہ مینگو فورم وزارت صحت ،پی ایس کیو سی اے ، وزارت سائنس وٹیکنالوجی حکام آ ئندہ اجلاس میں طلب

 اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی غفلت کے باعث جوس بنانے والی کمپنیاں ایسا پروڈکٹ جوس میں استعمال کر رہی ہیں جس سے کینسر ہو رہا ہے ۔جمعرات کو کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید حسین طارق کی زیر صدارت این اے آر سی میں ہوا۔ کمیٹی کو ملتان مینگو گروورز ایسوسی ایشن کے نائب صدر ملک جہانزیب نے بتایا کہ اتھارٹی کی غفلت کی بنا پر جوس کی تیسری کیٹیگری متعارف کرائی گئی اور دو ہزار اکیس میں حکومت پاکستان نے جوس میں خالص آم کے استعمال پر پابندی لگا دی۔

مینگو فورم کے نمائندہ نے کہا کہ جوس بنانے والی کمپنیاں ایسا پروڈکٹ جوس میں استعمال کر رہی ہیں جس سے کینسر پھیل رہا ہے ۔ کمیٹی نے اس معاملے پر آئندہ اجلاس میں وزارت صحت ،پی ایس کیو سی اے ، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پنجاب ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کو بلالیا۔ کمیٹی کو وزارت تجارت کے حکام نے بتایا کہ افغانستان روٹ بند ہے ایران کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے چین ہی آلو کی برآمد کیلئے متبادل روٹ ہو سکتا ہے ۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اگر دبئی بند ہے تو عمان کی بندر گاہ استعمال کرتے ہوئے برآمدات جاری رکھی جائیں۔ 

مزید پڑہیئے

دنیا میرے آگے

امریکی صدر نے ’’آبنائے ٹرمپ‘‘کا نقشہ شیئر کردیا

آبنائے ہرمز بندش عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی :انتونیو گوتریس

نیو یارک میئر کا برطانوی بادشاہ سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ

لندن :برطانوی وزیر اعظم کیخلاف مظاہرہ، ’’یہود دشمن اسٹارمر بزدل ‘‘کے نعرے

’’آپ کو تو گرفتار کرنا چاہیے ‘‘ امریکی سینیٹ میں وزیر دفاع کو توہین آمیز صورتحال کا سامنا

اسرائیل :غزہ امدادی بیڑے کے 211 کارکن گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ
