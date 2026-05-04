پیپلز پارٹی کے رہنما سابق سینیٹر میاں احسان الحق انتقال کر گئے
لاہور(آئی این پی،این این آئی )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ، سابق سینیٹر اور سابق رکن قومی اسمبلی میاں احسان الحق انتقال کر گئے ۔
احسان الحق کی نماز جنازہ جامع مسجد، بلاک اے ، مسلم ٹاؤن، لاہور میں ادا کی گئی ۔میاں احسان الحق پیپلز پارٹی کے متحرک رہنما تھے ، انہوں نے پارٹی کے لیے طویل خدمات سرانجام دیں۔ ا نہوں نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر عوامی نمائندگی کی۔ان کی وفات پر پیپلز پارٹی کی قیادت اور دیگر سیاسی رہنماؤ ں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے ۔