صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امارات سے پاکستانیوں کی بیدخلی خبریں گمراہ کن ، وزارت داخلہ

  • پاکستان
امارات سے پاکستانیوں کی بیدخلی خبریں گمراہ کن ، وزارت داخلہ

اسلام آباد (نیوزایجنسیاں )وزارتِ داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی مبینہ مخصوص بنیادوں پر بے دخلی سے متعلق سوشل میڈیا اور بعض ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔

وزارتِ داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں  کہا گیا ہے کہ معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ اس نوعیت کی خبریں بدنیتی پر مبنی پراپیگنڈا ہیں، جن کا مقصد غلط فہمیاں پیدا کرنا اور مخصوص مفادات کو فائدہ پہنچانا ہے ،وزارت  دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی دوست ملک سے پاکستانی شہریوں کی کسی خاص طبقے یا گروہ کی بنیاد پر بے دخلی نہیں کی جا رہی، اگر کسی شہری کو واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ متعلقہ ملک کے قوانین، ویزا شرائط، غیر قانونی دستاویزات یا قیام کی مدت ختم ہونے جیسے معاملات کے تحت معمول کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے ۔وزارتِ داخلہ کے مطابق پاکستانی شہری بدستور متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کے ویزوں اور ملازمت کے مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی امتیازی پالیسی موجود نہیں،حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہیں اور جعلی خبریں من گھڑت ہیں جنہیں مخصوص مقاصد کے تحت پھیلایا جا رہا ہے ، بیان میں مزید کہا گیا کہ بیرونِ ملک کسی بھی پاکستانی شہری کو درپیش مسئلے کو متعلقہ ملک کے ساتھ دفترِ خارجہ کے ذریعے ہر کیس کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو ممکنہ سفارتی معاونت فراہم کی جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

موت کی افواہوں پر شکتی کپور کا ویڈیو پیغام جاری

مردوں کی بے وفائی کی ذمہ دار خواتین:خلیل الرحمن

پوڈکاسٹ میں سگریٹ نوشی شہزاد نواز تنقید کی زد میں

میلیسا بریرا دباؤ کے باوجود فلسطین کی حمایت پر ڈٹ گئیں

دوستی سے قبل علی رضا سے شدید دشمنی تھی:کنزہ ہاشمی

فیفا ورلڈ کپ کیلئے شکیرا کے نئے ترانے نے دھوم مچا دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak