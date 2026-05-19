صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردی کیخلاف تعاون جاری رکھیں گے :چینی قونصل جنرل

  • پاکستان
دہشتگردی کیخلاف تعاون جاری رکھیں گے :چینی قونصل جنرل

پاکستان ، چین تعلقات سمندر سے گہرے ، شہد سے میٹھے ہیں:مسڑ سن یان

لاہور(خبر نگار)چینی قونصل جنرل مسٹر سن یان نے کہا کہ چین پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کیلئے مکمل تعاون جاری رکھے گا ، مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کیلئے دونوں ممالک مل کر کردارادا کرتے رہیں گے ۔وہ پنجاب یونیورسٹی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام پاکستان ، چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کررہے تھے ۔ اس موقع پر چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود  سلیم،سابق سفیر منصور احمد خان،رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام، ڈائریکٹر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر ثوبیہ خرم، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز ڈاکٹر کاشف راٹھور،ڈین آف سوشل سائنسزیونیورسٹی آف لاہورپروفیسرڈاکٹر رابعہ اختر، دیگر اساتذہ اور طلبا وطالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چینی قونصل جنرل مسٹر سن یان نے مزید کہا کہ پاکستان پہلا مسلم ملک تھا جس نے 21 مئی 1951ء کو چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کئے ،دونوں ممالک کے تعلقات سمندر سے گہرے ، شہد سے میٹھے اوردنیا کیلئے ایک مثال ہیں،سی پیک نے ٹرانسپورٹ، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں ترقی کی نئی راہیں ہموار کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات اور فہد مصطفی کے رومانوی مناظر پر تنقید

بالی ووڈ میں بار بار ہب کا مذاق اڑایا گیا:نصیر الدین

شان شاہد کی فلم سائیکو کا ٹریلر جاری، عیدالاضحی پر ریلیز کی جائیگی

اکیلے رہنا انتخاب ہے ، تنہا رہنا نہیں:سلمان خان

کہیں پنکی الیکشن جیت کر ایم این اے یا وزیر نہ بن جائے : مصطفی قریشی

ہراسانی ، حنا الطاف کی خواتین سے اجتماعی مزاحمت کی اپیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak