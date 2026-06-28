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امریکی میاں بیوی کا واٹر سلائیڈ کی چوٹی پر شادی کا عہد

  • عجائب دنیا
امریکی میاں بیوی کا واٹر سلائیڈ کی چوٹی پر شادی کا عہد

نارتھ ڈکوٹا (نیٹ نیوز)امریکا کی ریاست نارتھ ڈکوٹا سے تعلق رکھنے والے جون اور کیشا لاکوڈک نے اپنی محبت کو منفرد انداز میں مناتے ہوئے واٹر پارک کی 60 فٹ بلند واٹر سلائیڈ پر ایک بار پھر شادی کی قسمیں کھائیں اور ساتھ ہی ایک نہیں بلکہ دو عالمی ریکارڈز کا ہدف بھی بنا لیا۔

جوڑے نے وسکونسن ڈیلز کے لینڈ آف نیچرا واٹر پارک میں واٹر سلائیڈ کی چوٹی پر شادی کا عہد دہرایا، جس کے فوراً بعد دونوں نے شادی کے لباس میں ایک گھنٹے کے دوران چھ بار سلائیڈ سے نیچے آ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ یہ جوڑا اس سے قبل آئیڈاہو، ایریزونا، لاس ویگاس، نارتھ ڈکوٹا اور یوٹاہ میں بھی اپنی شادی کی تجدید کر چکا ہے ۔ ان کا مقصد 30 دن میں سب سے زیادہ بار عہدِ ازدواج کی تجدید کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنا ہے ۔ 

 

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