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بھارت:نشے میں دھت شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا

  • عجائب دنیا
بھارت:نشے میں دھت شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں نشے میں دھت شخص بجلی کے ہائی وولٹیج کھمبے پر چڑھ کر بجلی کی تاروں پر سوگیا۔واقعہ ریاست اتر پردیش کے ضلع مہاراج گنج میں پیش آیا جہاں 11 ہزار وولٹ بجلی کے کھمبے پر ایک نشئی چڑھ گیا۔

میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ دین دیال نامی شخص نشے کی حالت میں تھا جس کے کھمبے پر چڑھنے کی خبر پھیلتے ہی علاقہ مکین جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور ایک بڑا ہجوم جمع ہوگیا۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ دین دیال خوش قسمت تھا جیسے ہی بجلی کے کھمبے پر چڑھا تو بجلی منقطع ہوگئی جس سے اس کی جان بچ گئی۔پولیس کے مطابق شہری پرنیچے آنے کیلئے بہت زور دیا گیا لیکن وہ نہ مانا جس پر محکمہ بجلی سے رابطہ کیا گیا اور ریسکیو آپریشن کے دوران بجلی کی سپلائی کو بحال کرنے سے منع کیا گیا تاہم بہت کوششوں کے بعد اس شخص کو نیچے اتارا گیا۔

 

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