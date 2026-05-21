صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی جرگہ قتل کیس:ملزمان کی ضمانت منسوخی کیلئے نوٹس

  • پاکستان
راولپنڈی جرگہ قتل کیس:ملزمان کی ضمانت منسوخی کیلئے نوٹس

پسند کی شادی پر لڑکی کشمیر سے واپس بلا کر اہلخانہ کے سامنے قتل، دفن بھی کر دی گئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں:ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب، سماعت ملتوی

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے راولپنڈی میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو جرگے کے فیصلے کے تحت قتل کرنے کے مقدمے میں ملزمان ظفراللہ و دیگر کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جون کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب احمد رضا نے عدالت کو بتایا کہ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو جرگے کے فیصلے پر کشمیر سے واپس بلا کر قتل کیا گیا۔ اسے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا اس مقدمے میں ملزمان کو نوٹس جاری کر دیئے جائیں، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے کہا اس کیس میں لازمی نوٹس جاری کیے جائیں اور ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ عدالت نے ملزمان کو نوٹس جاری کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایف آئی آر جولائی 2025 میں درج ہوئی۔ مقدمے کے مطابق لڑکی کو اہلخانہ کے سامنے قتل کیا گیا، خواتین نے غسل دیا اور لاش لوڈر رکشہ میں قبرستان منتقل کرکے دفن کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا،اسرائیل احمدی نژاد کو ایران کا دوبارہ حکمران بنانا چاہتے تھے:امریکی اخبار

اسرائیلی وزیر نے غزہ فلوٹیلا ارکان کی تضحیک آمیز ویڈیو شیئر کر دی

جی7سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے

ٹرمپ،پیوٹن ،نیتن یاہو غیر انسانی رویے والے رہنما:ہسپانوی فلم ساز

جاپان : پہلی بار لیبارٹری میں پالی گئی اییل مچھلی 29 مئی سے فروخت کیلئے دستیاب

بھارتی وزیر اعظم کا اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی کو ٹافیوں کا تحفہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak