صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی ٹربیونلز چند روز میں فعال ہوجائینگے :لاہورہائیکورٹ

  • پاکستان
پراپرٹی ٹربیونلز چند روز میں فعال ہوجائینگے :لاہورہائیکورٹ

کسی کی جرأت نہیں ہمارے فیصلے کے بعد کوئی کارروائی کرے :چیف جسٹس عالیہ نیلم ڈی آر سی کمیٹی کے حکم پر عملدرآمد کرانے کیخلاف کیس میں ٹربیونلز سے رجوع کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے عدالتی حکم کے باوجود ڈی آر سی کمیٹی کے پراپرٹی سے متعلق حکم پر عملدرآمد کرانے کیخلاف کیس کی سماعت پر درخواست گزار کو پراپرٹی ٹربیونلز سے رجوع کرنے کی ہدایت کرکے درخواست نمٹا دی۔درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پراپرٹی کیسز سے متعلق ٹربیونلز ابھی فعال نہیں ہوئے ،پراپرٹی ٹریبونلز بنانے کیلئے چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست دی ،عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ٹربیونلز چیف سیکرٹری نے بنانے ہیں ؟ ٹربیونلز کیلئے ججز تو ہائیکورٹ نے دینے ہیں ،چند روز میں ٹربیونلز فعال ہوجائینگے ۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ ڈی آر سی کمیٹی کے پراپرٹی پر  قبضے سے متعلق تمام فیصلے کالعدم ہونگے ،عدالتی فیصلے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ڈی آر سی کمیٹی کے فیصلے پر عملدرآمد کرتے ہوئے قبضہ چھڑوا رہے ہیں ، عدالت نے ریمارکس دئیے کہ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے کے بعد کوئی کارروائی کرے ،یہاں عملی بات کریں ، ایسے ہوا میں باتیں نہ کریں ، اپنی پٹیشن میں دستاویز دکھائیں جس سے ثابت ہو کہ کسی نے حکم عدولی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا ، ہوٹل نے کیک کاٹنے کے 30ہزار چارج کرلیے

امریکی پروازوں میں چرس لیجانے کی اجازت،سرپرائز کیساتھ

سائنسدان معدوم پرندہ دنیا میں واپس لانے کے قریب

وہ منفرد عمارت جسے تعمیراتی عجوبہ قرار دیا جاتا ہے

وزن گھٹانے والے انجیکشنز، چھٹیاں لینے کی شرح کم کر سکتے

روس کی خلائی راکٹوں پر اشتہارات چھاپ کر کمائی شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak