جسٹس حسن نواز مخدوم کے والد کی نماز جنازہ ادا،چیف جسٹس ہائیکورٹ کی گھر جاکر تعزیت
لاہور( کورٹ رپورٹر ) لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس حسن نواز مخدوم کے والد کی نماز جنازہ ڈیفنس ہائوسنگ سوسائٹی میں ادا کردی گئی، چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم نے گھر جاکر تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعاکی۔۔۔
نمازہ جنازہ میں لاہور ہائیکورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عابد عزیز شیخ،جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس مسعود عابد نقوی,جسٹس شہرام سرور ،سابق چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ امیر بھٹی,جسٹس ساجد محمود سیٹھی,جسٹس علی ضیا باجوہ، جسٹس طارق ندیم نے شرکت کی نمازہ جنازہ میں جسٹس وقار حیدر اعوان جسٹس جواد ظفر ، جسٹس سلطان محمود ،جسٹس ملک اویس خالد ، جسٹس خالد اسحاق ، جسٹس راحیل کامران شیخ، ، جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس چوہدری سلطان محمود، جسٹس طارق محمود باجوہ، جسٹس فاروق حیدر،سابق جسٹس ریٹائرڈ اسجد جاوید گھرال،سابق وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا ،سابق صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت، ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز ،ممبر جوڈیشل کمیشن احسن بھون ، ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم شہزاد، اسد باجوہ ، رفاقت ڈوگر ،سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، انسانی حقوق کے رہنما عبداللہ ملک ،سابق صدر لاہور ہائیکورٹ بار عابد ساقی، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار عرفان صادق تارڑسمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔