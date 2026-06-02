صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس حسن نواز مخدوم کے والد کی نماز جنازہ ادا،چیف جسٹس ہائیکورٹ کی گھر جاکر تعزیت

  • پاکستان
جسٹس حسن نواز مخدوم کے والد کی نماز جنازہ ادا،چیف جسٹس ہائیکورٹ کی گھر جاکر تعزیت

لاہور( کورٹ رپورٹر ) لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس حسن نواز مخدوم کے والد کی نماز جنازہ ڈیفنس ہائوسنگ سوسائٹی میں ادا کردی گئی، چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم نے گھر جاکر تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعاکی۔۔۔

 نمازہ جنازہ میں لاہور ہائیکورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عابد عزیز شیخ،جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس مسعود عابد نقوی,جسٹس شہرام سرور ،سابق چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ امیر  بھٹی,جسٹس ساجد محمود سیٹھی,جسٹس علی ضیا باجوہ، جسٹس طارق ندیم نے شرکت کی نمازہ جنازہ میں جسٹس وقار حیدر اعوان جسٹس جواد ظفر ، جسٹس سلطان محمود ،جسٹس ملک اویس خالد ، جسٹس خالد اسحاق ، جسٹس راحیل کامران شیخ، ، جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس چوہدری سلطان محمود، جسٹس طارق محمود باجوہ، جسٹس فاروق حیدر،سابق جسٹس ریٹائرڈ اسجد جاوید گھرال،سابق وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا ،سابق صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت، ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز ،ممبر جوڈیشل کمیشن احسن بھون ، ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم شہزاد، اسد باجوہ ، رفاقت ڈوگر ،سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، انسانی حقوق کے رہنما عبداللہ ملک ،سابق صدر لاہور ہائیکورٹ بار عابد ساقی، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار عرفان صادق تارڑسمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11وارداتیں ، ڈاکوؤں نے 8شہریوں کو لوٹ لیا

بینک افسر بن کر شہری کیساتھ5لاکھ کا فراڈ،گروہ گرفتار

لاہور :جھگڑے کے دوران تشدد 70سالہ بزرگ جاں بحق

مختلف شہروں میں مبینہ مقابلے ، 4ملزم ہلاک،6زخمی گرفتار

نوشہرو فیروز:ٹرالر نے موٹر سائیکل کچل دی، 4افراد جاں بحق

قصور: زمین کے تنازع پر فائرنگ ، ایک شخص قتل، 3زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak