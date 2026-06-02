صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدید ٹیکنالوجی سے قانونی تعلیم تک مساوی رسائی ممکن:چیف جسٹس

  • پاکستان
جدید ٹیکنالوجی سے قانونی تعلیم تک مساوی رسائی ممکن:چیف جسٹس

وکلا کو پیشہ ورانہ قابلیت، مضبوط اخلاقی بنیادوں سے آراستہ کرنا ناگزیر:یحییٰ آفریدی بار کونسلز نصاب بارے تجاویز دیں:لا پروفیشنلز ای کورس کی تقریب سے خطاب

اسلام آباد (اے پی پی)چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحیی آفریدی نے کہا ہے کہ نوجوان وکلا کو عملی قانونی مہارتوں، پیشہ ورانہ قابلیت اور مضبوط اخلاقی بنیادوں سے آراستہ کرنا ایک موثر اور عوام دوست نظام انصاف کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہے ، ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیمی پلیٹ فارمز ملک بھر میں قانونی تعلیم اور تربیت تک مساوی رسائی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جاری اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے ان خیالات کا اظہار سپریم کورٹ میں ای کورس فار لا پروفیشنلز 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد قانونی تعلیم اور عملی پیشہ ورانہ تربیت کے درمیان موجود خلا پر کرنا ہے تاکہ بالخصوص نئے وکلا کو پیشہ ورانہ میدان میں درپیش چیلنجز کا بہتر طور پر سامنا کرنے کے قابل بنایا جا سکے ۔ انہوں نے بار کونسلز کے نمائندوں کو ہدایت کی کہ کورس کے نصاب اور طریقہ کار سے متعلق اپنی تجاویز باضابطہ طور پر ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن کو ارسال کریں۔ تقریب میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وفاقی جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل حیات علی شاہ، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین محمد مسعود چشتی، پنجاب، سندھ، خیبرپختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد بار کونسلز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا شدید مندی سے آغاز

سونے کی قیمت میں 4400روپے کی کمی ،ڈالر بھی سستا

تنخواہ دار طبقے پرٹیکس شرح 20 فیصد تک لائی جائے ، زبیرطفیل

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 88,683 لاٹس رہا

پیفلا کا فری لانسرز کیلئے ٹیکس سہولتیں برقرار رکھنے کا مطالبہ

سونیری بینک کی ٹی سی ایف کے ساتھ شراکت داری قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak