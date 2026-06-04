صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیب ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس کیخلاف انٹرا کورٹ اپیل مسترد

  • پاکستان
نیب ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس کیخلاف انٹرا کورٹ اپیل مسترد

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی نیب ترامیم کے خلاف سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی انٹرا کورٹ اپیل غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہری منیر احمد کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔نیب کے وکیل نے اپیل کی مخالفت کرتے ہوئے مو قف اختیار کیا کہ صدارتی آرڈیننس کی مدت ختم ہو چکی ہے ، اس لیے معاملہ غیر مو ثر ہو گیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جب درخواست دائر کی گئی تھی، اس وقت نیب آرڈیننس نافذ تھا۔درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے عدالت کو بتایا کہ ان ترامیم کے تحت صرف بانی پاکستان تحریک انصاف کا ریمانڈ لیا گیا۔ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قومی اسمبلی کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کیا جا سکتا تھا یا نہیں۔ ان کے مطابق آرڈیننس کے اجرا سے حکومت کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے ۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے اور سنگل بینچ کا فیصلہ بھی منسوخ کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے سے سچی محبت کرے :صاحبہ

عامر خان تیسری مرتبہ دولہا بننے کیلئے تیار، شادی آئندہ ماہ

فہد مصطفی کی پنجاب حکومت سے سینما اوقات میں نرمی کی اپیل

رنویر سنگھ کا فلم ورکرز تنظیم کیخلاف مقدمہ

کچھ مقدس ناموں میں بہت طاقت ہوتی ہے :اے آر رحمن

شلپا شندے کا پروڈیوسر پر جنسی ہراسانی کا جھوٹا مقدمہ کرانے کا اعتراف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak