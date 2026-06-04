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عدالتی فیصلے پر عملدرآمد میں ناکامی سیکرٹری خزانہ و ڈی جی قومی بچت کو نوٹس

  • پاکستان
عدالتی فیصلے پر عملدرآمد میں ناکامی سیکرٹری خزانہ و ڈی جی قومی بچت کو نوٹس

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ نے نیشنل سیونگ میں پروموشن کے معاملے سے متعلق عدالتی فیصلے پر عدم عملدرآمد پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری فنانس امداد بوسال اور ڈی جی نیشنل سیونگز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاکہ جواب جمع کرائیں عدالتی فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے ڈویژن بینچ نے نیشنل سیونگ میں پروموشن کے معاملے سے متعلق عدالتی فیصلے پر عدم عملدرآمد پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری فنانس امداد بوسال اور ڈی جی نیشنل سیونگز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاکہ جواب جمع کرائیں عدالتی فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا۔ 

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