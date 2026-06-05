2026:اے آئی کے بھیس میں 92 ہزار سائبر حملوں کا انکشاف
جعلی چیٹ جی پی ٹی ایپلی کیشنز تمام دریافت شدہ حملوں کا 49 فیصد تھیں ، کیسپرسکی
اسلا م آباد(نامہ نگار) عالمی سائبر سکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے انکشاف کیا ہے کہ جنوری سے مئی 2026 تک کیسپرسکی کے سلوشنز نے دنیا بھر میں 92 ہزار سے زائد ایسے حملوں کا پتا لگایا جو مصنوعی ذہانت(اے آئی ) کی مقبول خدمات اور مصنوعی ذہانت کے معاون نظاموں کے بھیس میں کیے گئے تھے ۔ سائبر مجرموں نے صارفین کو نقصان دہ فائلیں ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے قابلِ اعتماد برانڈز کا استعمال کیا جبکہ جعلی چیٹ جی پی ٹی ایپلی کیشنز تمام دریافت شدہ حملوں کا 49 فیصد تھیں جبکہ کلاڈ اور جیمنی میں سے ہر ایک کا حصہ 18 فیصد رہا۔سال کے آغاز سے اب تک کیسپرسکی کے محققین نے 15 ہزار سے زیادہ ایسے نقصان دہ پروگراموں کے نمونے شناخت کیے ہیں جو خودکار مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر کا روپ دھارے ہوئے تھے جن میں تیزی سے مقبول ہونے والے اوپن کلا جیسے جعلی ٹولز بھی شامل تھے ۔ ان نمونوں میں بینکاری چوری کرنے والے پروگرام، جاسوسی پروگرام، کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ٹولز اور ایسے نقصان دہ پروگرام شامل تھے جو مزید نقصان دہ اجزا نصب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔