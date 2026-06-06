صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت میں خیانت ، دفعہ لگانے کیلئے لوازمات ضروری :ہائیکورٹ

  • پاکستان
امانت میں خیانت ، دفعہ لگانے کیلئے لوازمات ضروری :ہائیکورٹ

فیملی کیس کے حقائق چھپا کر ایف آئی آر درج کرائی گئی:جسٹس طارق محمود ، ریمارکس جہیز کی گاڑی فروخت کرنے کے الزام میں نامزد شوہر عمیر کی عبوری ضمانت منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں میاں بیوی کے اختلافات کا انوکھا کیس ،جسٹس طارق محمود باجوہ نے جہیز میں ملنے والی گاڑی فروخت کرنے پرامانت میں خیانت اور فراڈ کیس کے نامزد ملزم شوہر عمیر ریاض کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرلی ،عدالت نے دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانیکا حکم دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سامان جہیز کا کیس دو فورمز پر نہیں چلایا جاسکتا، سامان جہیز کیس کا فیصلہ فیملی عدالت نے کرنا ہے ، فیملی کیس کے حقائق چھپا کر ایف آئی آر درج کرائی گئی، جہیز میں دی گئی گاڑی کو امانت قرار نہیں دیا جاسکتا، ایف آئی آر میں امانت میں خیانت کی دفعہ لگانے کیلئے لوازمات کا ہونا ضروری ہے ۔ درخواست گزار پر گاڑی فروخت کرکے جعلی رسید کا مقدمہ درج کیا گیا ، ریکارڈ کے مطابق یہ فریقین میں سامان جہیز کا کیس ہے ،شادی کے بعد درخواست گزار کی بیوی کے والدین نے 8 لاکھ میں گاڑی خرید کر دی، ایف آئی آر میں گاڑی کو امانت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے ؟ ۔ریکارڈ سے ظاہر ہے میاں بیوی کی باہمی رنجش کا کیس دسمبر 2024 سے فیملی کورٹ میں ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سانگلا:جدائی کا صدمہ ، 2 نوجوانوں کی دوست کی قبر پر خودکشی

مبینہ مقابلے :چیچہ وطنی ایک ملزم ہلاک،لاہور میں 2زخمی گرفتار

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے

ساہیوال میں کار سے 90لاکھ روپے کی چرس اور افیون برآمد

لڑکی اغوا،زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

ٹریکٹر ٹرالی سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی 17سالہ طالب علم جاں بحق ، ساتھی زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak