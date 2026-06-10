صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت کا مدارس رجسٹریشن میں نرمی کا فیصلہ

  • پاکستان
پنجاب حکومت کا مدارس رجسٹریشن میں نرمی کا فیصلہ

وفاقی سطح پر رجسٹرڈ مدارس دوبارہ رجسٹریشن کے پابند نہیں ہوں گے پنجاب اسمبلی میں پیش سوسائٹیز رجسٹریشن (ترمیمی)بل کمیٹی کے حوالے

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے مدارس رجسٹریشن میں نرمی برتنے کا فیصلہ کیا ہے ، وفاقی وزارتِ تعلیم کے تحت رجسٹرڈ دینی مدارس کو نئی رجسٹریشن سے استثنیٰ دینے  کی تجویز نئی ترامیم میں دی گئی ہے ۔نئی مجوزہ ترامیم کے مطابق پنجاب اسمبلی میں بروز پیر سوسائٹیز رجسٹریشن (ترمیمی) بل 2026 پیش کردیا گیا جسے متعلقہ کمیٹی برائے داخلہ پنجاب اسمبلی کے حوالے کیاگیا ہے۔ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم میں رجسٹرڈ مدارس کو دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی،سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 21 میں نئی شق 1A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے ،دینی مدارس کی دہری رجسٹریشن کے خاتمے کیلئے قانون سازی کا آغاز کردیا گیا ۔ وفاقی سطح پر رجسٹرڈ مدارس پنجاب میں دوبارہ رجسٹریشن کے پابند نہیں ہوں گے ۔ترمیمی بل کا مقصد مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع

پاکستانی نژاد فٹبالر فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کیلئے تیار

نائٹ کلب میں جھگڑا ،سٹوکس سے کپتانی واپس لیے جانیکا امکان

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ کی کوریج نو زبانوں میں ہوگی

پاکستان کیخلاف میچز میں امپائرنگ بھارت کے حق میں ہوتی

پاکستان میں 24 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کی واپسی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak