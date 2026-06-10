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بجٹ : تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تیاریاں ، ٹیکس سلیب بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز

  • پاکستان
بجٹ : تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تیاریاں ، ٹیکس سلیب بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز

سالانہ 1 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر عائد سرچارج ختم، 35 فیصد انکم ٹیکس شرح میں کمی کیلئے ورکنگ تیار آئی ایم ایف نے سرچارج ختم نہ کیا تو نصف کیا جائیگا،ایکسپورٹرز پر عائد 1 فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کرنیکی تجویز

اسلام آباد(مدثرعلی رانا)آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ماہانہ 1 لاکھ، 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں کو ٹیکس میں ریلیف دینے کیلئے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے ۔ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی اور 1 کروڑ روپے یا اس سے زائد سالانہ تنخواہ پر 10 فیصد سرچارج ختم کرنے  کی بھی تیاریاں ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کیلئے ٹیکس سلیبز 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تیاری کی گئی ہے ، ان تجاویز پر وزیراعظم شہباز شریف کو بھی بریفنگ دی گئی ہے جبکہ آئی ایم ایف سے حتمی منظوری کا انتظار ہے ۔ذرائع کے مطابق آئندہ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کیلئے 3 تجاویز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جس پر کل تک ایف بی آر اور آئی ایم ایف کے درمیان حتمی ریلیف کی منظوری متوقع ہے ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو 3 فیصد، 5 فیصد اور 10 فیصد ریلیف کیلئے ورکنگ شیئر کی گئی ہے ۔ سلیبز کے مطابق آئندہ بجٹ میں سالانہ 12 لاکھ، 22 لاکھ اور 32 لاکھ روپے تک تنخواہ وصول کرنے والے طبقے کیلئے ٹیکس سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح کو 3 فیصد، 5 فیصد یا 10 فیصد کم کرنے کی تجویز آئی ایم ایف کو بھجوائی گئی ہے۔

چھٹی اور آخری سلیب، جس میں 41 لاکھ سالانہ تنخواہ وصول کرنے والے افراد شامل ہیں، اس کو بڑھا کر 70 لاکھ کیا جائے گا اور ایک نئی سلیب 1 کروڑ روپے تک یا اس سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کیلئے متعارف کرائی جائے گی۔ 1 کروڑ روپے یا اس سے زائد سالانہ تنخواہ وصول کرنے والوں پر 10 فیصد سرچارج بھی عائد ہے جس کو آئندہ بجٹ میں ختم کرنے کی ورکنگ ایف بی آر نے تیار کی ہے ۔ آئی ایم ایف نے سرچارج مکمل ختم کرنے کی منظوری نہ دی تو اس کو 5 فیصد تک عائد کرنے کی بھی تجویز ہے ۔ماہانہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرنے والوں کی تعداد ساڑھے 5 لاکھ تک ہے جن کو آئندہ بجٹ میں ریلیف دینے کی تیاریاں ہیں۔ اس کے علاوہ 41 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ وصول کرنے والے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد کیلئے 35 فیصد انکم ٹیکس کی شرح میں بھی کمی کی ورکنگ کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں برآمدکنندگان پر 1 فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس اقدام سے ایکسپورٹرز کو آئندہ بجٹ میں 60 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے ۔ 

 

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