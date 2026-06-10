ہند و مسلم کارڈ:کاکروچ جنتا پارٹی کی مودی کو شٹ اپ کال
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)بھارت میں نوجوان احتجاجی تحریک مودی کی 12 سالہ حکمرانی کیخلاف سب سے بڑی آواز بن گئی۔کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی)نے مودی کو ہندو مسلم کارڈ مزید استعمال نہ کرنے کی وارننگ دے دی۔
بھارتی جریدہ ہندوستان ٹائمز کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی نے پچھلے 12 سالوں میں بھارت کی سیاست کو ہندو مسلم ایجنڈے تک محدود قرار دے دیا۔مودی حکومت کا ہندومسلم ایجنڈا بھارتی نوجوانوں کے بے روزگاری جیسے اہم مسائل کو حل نہیں کر سکتا ، ہندو مسلم بیانیہ کو ختم کرا کے مودی حکومت کی ترجیحات بدلنے کا وقت آگیا ہے۔ہم بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد تعلیمی نظام میں تبدیلی اور روزگار کیلئے ایجنڈا تیار کریں گے ۔عالمی ماہرین کے مطابق مودی بھارت کی نوجوان نسل کو مسلمانوں کیخلاف بھڑکا کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے ۔ آرایس ایس اور بھارتی میڈیا نے بھی نوجوانوں کے مطالبات کو ہندو مسلم بیانیہ کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔بھارت میں جین زی تحریک میں نوجوانوں کے غصہ نے مودی کے سیاسی نظام کو دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کر دیا۔