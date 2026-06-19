تیل کی عالمی قیمتوں میں بڑی کمی، پاکستان میں بھی آج اعلان ہونیکا امکان
پاکستانی عوام کو فائدہ منتقل کیا جائیگا، اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل، قیمتوں کے تعین کیلئے شفاف فارمولا تیارکیا جائیگا:وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک برینٹ77.55،عرب لائٹ خام تیل80 ڈالر فی بیرل ہوگی،مقامی سطح پر 55 روپے لٹر کمی متوقع ،کمپنیوں کی کمی رکوانے کیلئے لابنگ
اسلام آباد(نامہ نگار،نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)ایران امریکا مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کے بعد عالمی تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی آگئی، برینٹ خام تیل کی قیمت 2.5فیصد کمی کے ساتھ 77.55 ڈالر فی بیرل اور ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 2.8فیصد کمی کے ساتھ 74.67 ڈالر فی بیرل پر آگئی، جبکہ پاکستان میں بھی آج پٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان ہونے کا امکان ہے ۔ وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ وزیراعظم، فیلڈ مارشل، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کی سفارتی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں ،بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے ، پٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائیگا۔
ایکس پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر پٹرولیم نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت دی ہے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام تک منتقل کیا جائے ، اس مقصد کیلئے حکومت نے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دیدی جو قیمتوں کے تعین کیلئے شفاف ہفتہ وار فارمولا مرتب کرے گی،اس فارمولا کو تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی،خطے میں کشیدگی کے باوجود حکومت نے ذمہ داری کے ساتھ ملک میں تیل کی سپلائی چین کو بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے برقرار رکھا ۔انہوں نے مزید بتایا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں حکومت پاکستان اپنی توانائی سلامتی کی حکمت عملی کا بھی ازسرِ نو جائزہ لے رہی ہے اور آنے والے مہینوں میں ریاستی مفادات کے تحفظ اور توانائی کے محفوظ مستقبل کیلئے متعدد اقدامات متعارف کرائے جائیں گے ۔
ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی ہدایات کے پیش نظر ملک میں 20 جون سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55روپے فی لٹر کمی کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وفاقی وزیر پٹرولیم کو 7 مارچ کو کئے گئے اضافے کا ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی ،جس کے بعد حکومت کی جانب سے 55 روپے لٹر سے زائد کمی کا راستہ نکالنے کی کوشش جاری ہے ۔واضح رہے عرب لائٹ خام تیل ایک ہفتے میں 16ڈالر کم ہو کر 80 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آگیا۔دوسری جانب آئل کمپنیوں میں ممکنہ کمی پر ہلچل شروع ہوگئی جس پر یکمشت کمی رکوانے کیلئے لابنگ شروع کر دی گئی، بعض کمپنیاں 55روپے یکمشت کمی کی بجائے مرحلہ وار قیمتیں کم کروانے کیلئے کوشاں ہیں،پاکستان میں پٹرولیم مصنوعات قیمتوں کا بینچ مارک عرب لائٹ خام تیل ہے ۔