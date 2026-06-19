صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:مبینہ زہریلی چیز کھانے سے بچہ، 2 نوجوان جاں بحق

  • پاکستان
محراب پور:مبینہ زہریلی چیز کھانے سے بچہ، 2 نوجوان جاں بحق

سیال آباد روڈ کے قریب واقعہ، متوفی احتشام اور ارشاد مہمان آئے ہوئے تھے 9کی حالت غیر، گمس منتقل، میڈیکل افسر موت کی وجہ کے تعین میں ناکام

محراب پور (نمائندہ دنیا)محراب پور کے سیال آباد روڈ پر ریٹائرڈ معلم اختر بیگ ملک کے گھر مبینہ زہریلی اشیاء کے استعمال سے عرفان ملک، انکی اہلیہ، بچے ، بہن بھائی اور گھر آئے مہمانوں کی طبیعت خراب ہوگئی، جس سے انہیں نجی و سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا، ذرائع کے مطابق اختربیگ ملک کا پوتا 2 سالہ منہان ملک، 24 سالہ بھانجا احتشام ملک ساکن پنوعاقل، 33 سالہ ارشاد ملک ولد اصغر ملک جاں بحق ہوگئے ۔ متاثرہ افراد میں 49 سالہ مسمات صابرہ، 27 سالہ مسمات رابعہ، عرفان ملک،حنان ملک، مسمات صائمہ،عثمان ملک، ڈھائی سالہ بچی عنایہ، 2 سالہ بچی زوہا اور کمسن فرہا دشامل ہیں، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد گمس ہسپتال گمبٹ منتقل کر دیا گیا، اختر بیگ ملک کے مطابق سوشل میڈیا پر لکھا جارہا ہے زہریلا ناشتہ کرنے سے اموات ہوئی ہیں جوکہ غلط ہے گزشتہ رات سے طبیعت خراب ہونے پر اہل خانہ اور مہمانوں کو نجی کلینک پر چیک کرایا تھا، جمعرات کی صبح اچانک طبیعت خراب ہونے پر سرکاری ہسپتال لے جایا گیا جہاں سے گمس ہسپتال منتقل کیا گیا،ایم ایس تحصیل ہسپتال محراب پور ڈاکٹر لطف اللہ میمن کے مطابق ہسپتال لائے افراد میں مرض تشخیص نہیں ہوسکا ہے ، کوئی مضر صحت چیز جسم میں گئی ہے جس سے بچے سمیت تین اموات ہوئی ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کے مطابق ڈاکٹر کی رپورٹ آنے کے بعد جاں بحق افراد کی موت کا تعین ہوسکے گا،مقامی میڈیکل آفیسر مرض کی تشخیص کرنے میں ناکام رہے ، پولیس اور محکمہ صحت نے استعمال شدہ اشیا تحویل میں لے لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کام کے دوران 90سیکنڈ میں خود کو تر و تازہ کرنیکا طریقہ

خاتون کے بازو سے 2زندہ کیڑے نکال لیے گئے

کیا مچھر آپ کو زیادہ کاٹتے ہیں،سائنسی وجوہات جانیں

دنیا کی بدصورت ترین شارک کی پہلی جھلک منظرِ عام پر

حاملہ خواتین 45 کیمیکلز کے زیر اثر رہتی ہیں:نئی تحقیق

ماہرین نے گرمی میں غصے ،جھگڑوں کی سائنسی وجہ بتادی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak