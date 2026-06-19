صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا ایران کے بعد ملک میں بھی صلح کرلیں،بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
امریکا ایران کے بعد ملک میں بھی صلح کرلیں،بیرسٹر گوہر

عمران رہا ہوئے تو پارلیمنٹ میں جشن صلح،ملاقات رات نہیں دن میں ہوگی 35 دن میں فیصلے ، 16 ماہ سے زیر التوا ،ریلیف نہیں، آئینی فیصلوں کی ضرورت

 اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران کی صلح کرانا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے ، پہلے 2025 میں پاکستان نے اپنے سے پانچ گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور اب 2026 میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پھر بڑی کامیابی دی، ہم سب کی کوششوں کو سراہتے ہیں،میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اب ملک کے اندر بھی صلح ہونی چاہیے ، عمران خان کو رہا کیا جائے تو ہم پارلیمنٹ کے اندر اس صلح کا جشن منائیں گے ، پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور معاشی ترقی ہو گی،عمران خان سے ملاقات کے سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کریں گے تو دن کی روشنی میں کریں گے اور سب کو بتائیں گے ۔35 دن میں ہونے والے فیصلے 16 ماہ سے التوا کا شکار ہیں ۔ انصاف صرف ہونا نہیں ، ہوتا ہوا نظر بھی آئے ، جو ہر شہری کا آئینی حق ہے، ہمیں کسی ریلیف کی نہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں کی ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی،ایک لاکھ 81ہزارکی حد بحال

چاندی144،سونا2300روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

لاہور میں آئی ایف ٹیک اور پلاسٹی اینڈ پیک نمائش کا آغاز

الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کی پاکستان ایگریکلچرل کولیشن میں شمولیت

فری لانسرز کیلئے 0.25فیصد فکسڈ ٹیکس 3سال برقرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 139,857 لاٹس رہا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak