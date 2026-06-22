جھل مگسی ،سوراب میں حملے،گورنر ہاؤس کا کیمپ آفس ایس پی ہاؤس نذر آتش،3افراد اغوا
جھل مگسی نغور سے گورنر ہاؤس کیمپ آفس میں ڈی ایس پی کے بھانجے شعیب اور آکاش کمار کو مسلح افراد ساتھ لے گئے ڈیرہ مراد جمالی میں خاتون پولیو ورکر اغوا،ورثا کاتھانے کے سامنے دھرنا ،سوراب ایس پی ہاؤس میں گاڑیاں جلا دی گئیں۔
کوئٹہ، ڈیرہ مراد جمالی ، سوراب (سٹاف رپورٹر،نامہ نگاران )جھل مگسی ،ڈیرہ مراد جمالی ،سوراب میں حملے ،گورنر ہاؤس کا کیمپ آفس اور ایس پی ہاؤس نذر آتش کر دیا گیا ،پولیو ورکر سمیت 3افراد اغوا کر لیے گئے ۔ جھل مگسی کے علاقے میں گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کردیا اور گورنر ہاؤس کے کیمپ آفس کو نذر آتش کرکے وہاں پر موجود ڈی ایس پی کے بھانجے سمیت 2 افراد کو اپنے ہمراہ لے گئے ۔ پولیس کے مطابق گورنر ہاؤس کے کیمپ آفس پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کردیا اور مذکورہ گورنر ہاؤس کو آگ لگادی اور جاتے ہوئے نغور کے مقام سے 18)
ڈی ایس پی کے بھانجے شعیب اور آکاش کمار کو اپنے ہمراہ لے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ دونوں افراد سرکاری گاڑی میں سوار تھے ۔ ڈیرہ مراد جمالی سے لیڈی پولیو ورکر اغوا کرلیاگیا ، ورثا کی جانب سے سٹی پولیس تھانہ ڈیرہ مراد جمالی میں ایف آئی آر درج کروادی گئی، پولیس کے مطابق نا معلوم مسلح افراد پولیو ورکر آسیہ بی بی ترک کو اغوا کرکے اپنے ساتھ لے گئے ، ورثا نے مغوی خاتون کی بازیابی کے لیے سٹی پولیس تھانے کے سامنے دھرنا اور احتجاجی مظاہرہ کیا ۔ علاوہ ازیں سوراب میں ایس پی ہاؤس پر گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کرکے سرکاری گاڑیوں اور رہائشی کمروں کو نذرِ آتش کر دیا ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ۔