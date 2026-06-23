اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ کی ملاقات
چینی سفیر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کیلئے پاکستان کے کامیاب کردار کو سراہا پاک چین سٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مضبوط بنائیں گے :نائب وزیراعظم
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے ملاقات کی جس میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد، علاقائی امن و استحکام اور پاکستان چین تعاون سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران نائب وزیراعظم نے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن سٹاک میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد سے متعلق ہونے والے اعلیٰ سطح مذاکرات کی پیشرفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔انہوں نے اپنے حالیہ دورہ قاہرہ کا بھی ذکر کیا جہاں انہوں نے مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ آر 4 علاقائی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔اجلاس کا مقصد مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے فروغ اور پرامن حل کی مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانا تھا۔اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں میں چین کی مستقل حمایت کو سراہتے ہوئے امن عمل میں چین کی اہم خدمات بالخصوص صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز اور چین پاکستان پانچ نکاتی اقدام کو خراج تحسین پیش کیا۔
چین کے سفیر نے خطے میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پاکستان کے کامیاب کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی اور خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ملاقات میں دونوں فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل مسلسل سفارتی روابط، مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے ، اور اسی راستے کو آگے بڑھایا جانا چاہیے ۔نائب وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیاکہ پاکستان امن، استحکام اور مشترکہ ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کیلئے چین کے ساتھ مسلسل مشاورت اور قریبی رابطہ برقرار رکھے گا، جبکہ پاک چین آل ویدر سٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا اور مضبوط بنانے کے لیے بھی مل کر کام جاری رکھا جائے گا۔