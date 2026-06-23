صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ بل کی منظوری بلاول نے رکوائی

  • پاکستان
متنازعہ بل کی منظوری بلاول نے رکوائی

اسلام آباد (آئی این پی)پیپلزپارٹی کی رہنما اور ممبرسینیٹ کمیٹی برائے آئی ٹی پلوشہ خان نے کہا ہے کہ۔۔۔

جب ہمیں اندازہ ہوا کہ ٹیلی کمیونیکیشن بل میں کیا تجویز کیا جا رہا ہے تو میں نے اجلاس کے دوران پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا، انہوں نے فوری طور پر مجھے اس بل کی منظوری کا عمل روکنے کی ہدایت کی اور پھرہم نے فوری طور پر اجلاس ختم کر دیا،انہوں نے بتایاکہ بل کا جائزہ لینے پر مجھے افنان اللہ، سعدیہ عباسی اور ندیم بھٹو کو احساس ہوا کہ اس میں سنگین خامیاں ہیں،میں نے اجلاس کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا، جنہوں نے فوری طور پر مجھے اس بل کی منظوری کا عمل روکنے کی ہدایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سرگودھا:7سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش، شور مچانے پر گلہ کاٹ کر مار ڈالا

مرید کے : سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک،3فرار

رنگ روڈ پر گاڑی سے سب انسپکٹر کی لاش برآمد

نشتر کالونی : 40سالہ شخص نے گولی مار کر خودکشی کر لی

سرگودھا:ویگو ڈالہ اور کار میں تصادم ریٹائرڈ ایس پی اہلیہ سمیت جاں بحق

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak