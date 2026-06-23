صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر:گھریلو تشدد کا شکار فرانسیسی خاتون 4 بچوں سمیت بازیاب

  • پاکستان
خیبر:گھریلو تشدد کا شکار فرانسیسی خاتون 4 بچوں سمیت بازیاب

سلوی یاسمینہ پاکستانی شہری سے شادی کے بعد 2014سے باڑہ میں مقیم تھی خاتون ،بچے تھانے منتقل ،واپس فرانس جا نے کی خواہش پر سفارتخانہ کو خط ارسال

پشاور(آئی ا ین پی)ضلع خیبر میں ایک گھر پر چھاپے کے دوران گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی فرانسیسی خاتون سلوی یاسمینہ کو4بچوں سمیت بازیاب کروا لیا گیا۔سی سی پی او میاں سعید کے مطابق غیر ملکی خاتون کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، متاثرہ خاتون نے ایک پاکستانی شہری سے شادی کی تھی اور 2014 سے باڑہ میں مقیم تھی ۔ خاتون کے مطابق ا سے اپنے شوہر کی جانب سے بدسلوکی کا سامنا تھا جبکہ گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔پولیس افسر کے مطابق خاتون کو چار بچوں سمیت ویمن پولیس سٹیشن پشاور منتقل کر دیا گیا ہے ، خاتون نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ واپس فرانس جانا چاہتی ہے جس پر فارن آفس کی وساطت سے  فرانسیسی ایمبیسی کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے ۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،18ارب خسارہ

ایس ای سی پی کی خواتین کیلئے ڈیجیٹل فنانسنگ اسکیم منظور

تیسرے اسپارک ٹینک بیچ کے گریجویشن کی شاندار تقریب کا انعقاد

چاندی189،سونا 4643روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

پاکستانی کمپنی کا چینی گروپ کیساتھ تانبہ صنعت میں اشتراک

آئی سی ٹی سیکٹر بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak