صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ، پختونخوااور پنجاب میں زلزلہ،شدت 5.4 ریکارڈ

  • پاکستان
اسلام آباد ، پختونخوااور پنجاب میں زلزلہ،شدت 5.4 ریکارڈ

اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں )اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے باعث لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 215 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز افغانستان میں ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔زلزلہ پیما مرکز کے مطابق بونیر، ہنگو، شانگلہ، کوہاٹ، مہمند، شبقدر ، سوات، باجوڑ، ملتان، ڈی آئی خان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ٹانک ، جنوبی وزیرستان ،لاہور، اٹک، چکوال، میانوالی، ملتان، پوٹھوہار ریجن اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق صوبہ میں زلزلے کے باعث کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،18ارب خسارہ

ایس ای سی پی کی خواتین کیلئے ڈیجیٹل فنانسنگ اسکیم منظور

تیسرے اسپارک ٹینک بیچ کے گریجویشن کی شاندار تقریب کا انعقاد

چاندی189،سونا 4643روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

پاکستانی کمپنی کا چینی گروپ کیساتھ تانبہ صنعت میں اشتراک

آئی سی ٹی سیکٹر بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں ناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak