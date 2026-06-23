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موٹر سائیکل سواروں، چھوٹے کسانوں کیلئے فیول سبسڈی ختم

  • پاکستان
موٹر سائیکل سواروں، چھوٹے کسانوں کیلئے فیول سبسڈی ختم

اسحاق ڈار کی زیر صدارت نیشنل سٹیئرنگ کمیٹی برائے فیول سبسڈی کا اجلاس

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت نیشنل سٹیئرنگ کمیٹی برائے فیول سبسڈی کا 7 واں اجلاس منعقد ہوا ، اس  میں ملک بھر میں فیول سبسڈی سکیم کے نفاذ اور اس کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا،اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں، چھوٹے کسانوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے پنجاب، سندھ، خیبرپختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں دی جانے والی فیول سبسڈی کے رول آؤٹ کا جائزہ پیش کیا گیا، کمیٹی کو بتایا گیا کہ حکومت نے وزیراعظم کی منظوری سے فیول سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے ، نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے کمیٹی کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے تحت اس منصوبے پر مو ثر پیش رفت ہوئی ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اس عمل سے حاصل ہونے والے تجربات کو باقاعدہ طور پر دستاویزی شکل دی جائے۔ 

 

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