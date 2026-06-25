صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکشن 2018 کی تحقیقات،پی ٹی آئی نے حکومتی چیلنج قبول کرلیا

  • پاکستان
الیکشن 2018 کی تحقیقات،پی ٹی آئی نے حکومتی چیلنج قبول کرلیا

2024 کے انتخابات کی بھی انکوائری کرائیں :ترجمان کا وزیراعظم کے بیان پر ردعمل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف نے 2018 کے عام انتخابات کی تحقیقات کا وزیر اعظم شہباز شریف کا چیلنج قبول کر لیا۔ترجمان پی ٹی آئی نے وزیراعظم کے بیان پر ردعمل میں کہا کہ ہم شہباز شریف کا یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، الیکشن 2018 کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کیلئے مکمل طور پر تیار ہیں ،تحقیقات صرف 2018 نہیں بلکہ 2024 کے انتخابات کی بھی ہونی چاہیے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 2014، 2018 اور 2024 کے انتخابات کا جامع جائزہ لیا جائے ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ۔ترجمان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 2014 میں صرف چار حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا اور چار حلقے کھلنے پر سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں، اُس وقت کی حکومت نے وسیع تحقیقات سے گریز کیا ۔ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں انتخابی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھے ، سیاسی انتقام اور امیدواروں کو جیلوں میں ڈالنے کے واقعات سامنے آئے ، نتائج تبدیل کئے گئے ،آزاد، بااختیار اور غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے اور تمام انتخابات کی شفاف تحقیقات قوم کے سامنے لائی جائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاکلیٹ کھائیں، موبائل سے جان چھڑائیں،نیا ریپر متعارف

درختوں پر جامنوں کی بھر مار آنے والے قحط کی نشانی ہے ؟

آسٹریا،بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچانے کا انوکھا طریقہ

روس کا منفرد مال، خریداری کیساتھ مچھلیوں کا شکار بھی

میٹا کا متنازعہ اے آئی سمارٹ چشمے کا نیا ورژن متعارف

مشہور بِلا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کا سب سے پرانا رہائشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak