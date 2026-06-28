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سپریم جوڈیشل کونسل:جسٹس محمد آصف کیخلاف شکایت خارج

  • پاکستان
سپریم جوڈیشل کونسل:جسٹس محمد آصف کیخلاف شکایت خارج

22جون کے اجلاس میں شکایت کا جائزہ لینے کے بعد مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا شکایت کنندہ نے ٹریفک حادثہ میں جاں بحق خواتین کے اہلخانہ پر دباؤ کا الزام لگایا

اسلام آباد ( حسیب ریاض ملک) سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کے خلاف دائر شکایت خارج کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 22 جون کو ہونے والے اپنے اجلاس میں شکایت کا جائزہ لینے کے بعد اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کیا، شکایت کنندہ کرنل (ر) انعام الرحیم کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا۔ جسٹس محمد آصف کے خلاف شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ایک ٹریفک حادثہ کیس میں جاں بحق خواتین کے اہلخانہ پر دباؤ ڈالنے اور اپنے اثر و رسوخ کے استعمال کی کوشش کی تاہم سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کا جائزہ لینے کے بعد اسے خارج کرنے کا فیصلہ کیا۔

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