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مسلسل عدم پیشی، وزیراعلیٰ پختونخوا کو گرفتار کرکے پیش کرنیکا حکم

  • پاکستان
مسلسل عدم پیشی، وزیراعلیٰ پختونخوا کو گرفتار کرکے پیش کرنیکا حکم

اداروں پر الزامات کیس میں سہیل آفریدی عدالت طلب کرنے کے باوجود پیش نہ ہوئے

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) سینئر سول جج عباس شاہ نے ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں مسلسل عدم پیشی پروزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران عدالتی طلبی کے باوجود سہیل آفریدی پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیا اور سماعت9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ 

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