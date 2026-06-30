خامنہ ای کی نماز جنازہ ،بلاول بھٹو وزیر اعظم شہبازشریف کے ہمراہ ایران جائیں گے
اسلام آباد(آئی این پی)پی پی چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ 6جولائی کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران جائیں گے۔
وزیراعظم اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کریں گے ،اس دورے کے دوران بلاول بھٹو کی ایرانی صدر سمیت دیگر قائدین سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے ،بلاول بھٹو ایران سے واپسی پر گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے اور وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے ۔