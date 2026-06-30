صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2027ء تک سود سے پاک مالی نظام کی تیاری کا فیصلہ

  • پاکستان
2027ء تک سود سے پاک مالی نظام کی تیاری کا فیصلہ

اسلامی مالیاتی نظام کی طرف مرحلہ وار منتقلی،سکوک کے اجرا کا نیا نظام آئیگا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں2027ء کے بعد کے فنانشل سسٹم کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا گیاہے ، وزارت خزانہ کے مطابق 2027ء تک سود سے پاک مالی نظام کی تیاری کا فیصلہ کر لیا گیا، حکومت، سٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی مل کر منصوبہ نافذ کریں گے ۔وزارت خزانہ کے مطابق 2025ء تک فنانشل سیکٹر کے اثاثوں کی مالیت 79 ہزار 780 ارب روپے تک پہنچ گئی، جی ڈی پی کے لحاظ سے اثاثوں کی شرح 68.5 فیصد ہے، سب  سے زیادہ 63 ہزار 231 ارب روپے کے اثاثے بینکوں کے پاس ہیں، نان بینکنگ فنانشل اداروں کے اثاثوں کا حجم 6 ہزار 844 ارب روپے ہے ، اسلامی مالیاتی نظام کی طرف مرحلہ وار منتقلی کی جائے گی۔رپورٹ کے مطابق سکوک کے باقاعدہ اجرا کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیاہے ، شارٹ ٹرم سکوک کے اجرا پر کام تیز کیا جائے گا،وفاقی اور صوبائی قوانین میں ترامیم کی تیاری کا بھی پلان بنا لیا گیاہے ، شریعت کے مطابق مالیاتی نظام کے لیے قانونی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیاہے ۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بھی شریعت کے مطابق ہوگیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak