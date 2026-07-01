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مسلم لیگ ن کا آفس جلانے سمیت 3مقدمات کی سماعت 15جولائی تک ملتوی

  • پاکستان
مسلم لیگ ن کا آفس جلانے سمیت 3مقدمات کی سماعت 15جولائی تک ملتوی

لاہور(کورٹ رپورٹر)پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز اور دیگر ملزموں کیخلاف مسلم لیگ ن کا آفس جلانے سمیت 3 مقدمات کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت ہوئی۔۔۔

پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز اور دیگر ملزموں کیخلاف مسلم لیگ ن کا آفس جلانے سمیت 3 مقدمات کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت ہوئی۔ جج انسداد دہشتگردی عدالت ملک عابد حسین نے سماعت 15جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے ملزموں کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا اور گواہ بھی طلب کر لیے۔

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