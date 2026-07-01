صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ہائیکورٹ کا سی سی ای 2024 کی جوابی کاپیوں کی دوبارہ جانچ کا حکم

  • پاکستان
سندھ ہائیکورٹ کا سی سی ای 2024 کی جوابی کاپیوں کی دوبارہ جانچ کا حکم

کراچی (کورٹ رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے کمبائنڈ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن (سی سی ای2024)کے نتائج کے خلاف درخواستوں پر امیدواروں کی جوابی کاپیوں کی ازسرنو جانچ کا حکم دے دیا۔

عدالت نے ہدایت کی کہ سیل بند جوابی کاپیاں آئی بی اے سکھر بھجوائی جائیں جہاں متعلقہ ماہرین ان کی جانچ کرکے ایک ماہ میں رپورٹ پیش کریں گے ۔ عدالت نے نتائج سے متعلق عبوری حکم برقرار رکھتے ہوئے سماعت 5 اگست تک ملتوی کر دی اور قرار دیا کہ نتائج میں مبینہ بے ضابطگیوں اور جانبداری کے الزامات کے پیش نظر غیر جانبدارانہ جانچ ضروری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی،ایک لاکھ 80ہزار کی حد بحال

لائیو اسٹاک شعبے کی جی این پی میں شراکت 14فیصد سے تجاوز

سونا4100روپے سستا،چاندی مہنگی ،ڈالر کی قدرکم

اسٹیٹ بینک نے فاریکس مارکیٹ سے 14.7 ارب ڈالر خرید لیے

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak