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کشمیر الیکشن:ٹکٹ نہ ملنے پرلیگی رہنمابلال بٹ آئی پی پی میں شامل

  • پاکستان
کشمیر الیکشن:ٹکٹ نہ ملنے پرلیگی رہنمابلال بٹ آئی پی پی میں شامل

لاہور(نیوز ایجنسیاں)مسلم لیگ (ن)آزاد جموں و کشمیر لاہور ڈویژن کے جنرل سیکرٹری بلال بٹ نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرکے استحکام پاکستان پارٹی (آئی پی پی)میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔

ذرائع کے مطابق فیصلے کی وجہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ ایل اے 34 کیلئے پارٹی ٹکٹ نہ ملنا بتائی جا رہی ہے ۔ بلال بٹ نے حلقہ سے ٹکٹ کیلئے درخواست دی تھی۔ وہ اس سے قبل یونین کونسل 90 سے (ن)لیگ کے ٹکٹ پر وائس چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں اور تنظیمی امور  میں فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق وہ گزشتہ روز آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے اہم پارٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ،عدم موجودگی پر بعض شرکا نے انکے حامی رہنماؤں پر تنقید کی جبکہ بعض نے بلال بٹ کو مفاد پرست قرار دیاتاہم تاحال بلال بٹ کاکوئی مؤقف سامنے نہیں آیا۔ 

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