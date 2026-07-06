صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کی 5 جولائی کویوم سیاہ پر ریلیاں

  • پاکستان
پیپلز پارٹی کی 5 جولائی کویوم سیاہ پر ریلیاں

کراچی (سٹاف رپورٹر) پیپلز پارٹی کی جانب سے 5 جولائی یوم سیاہ کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پی پی ساؤتھ کی مرکزی ریلی سندھ اسمبلی سے کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔۔۔

 جس کی قیادت پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی، ضلع ساؤتھ کے صدر جاوید ناگوری اور دیگر نے کی۔ پیپلز پارٹی ضلع وسطی کی ریلی فائیو اسٹار سے بورڈ آفس ناظم آباد تک نکالی گئی۔ریلیوں میں پیپلز پارٹی کے رہنمائوں نے شرکت کی۔ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے ، جمہوری سفر میں رکاوٹیں ملک کے مفاد میں نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شادمان:دوون ویلرویلنگ کرتے ٹکرا گئے ،ایک ہلاک

13سال سے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار

پٹڑی عبور کرتا موٹرسائیکل سوارٹرین کی ٹکر سے شدید زخمی

لاکھوں کی بجلی چوری پکڑی گئی،مقدمات درج

2مختلف واقعات میں 3 خواتین بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا

سابقہ رنجش ،ماں اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak