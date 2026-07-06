صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی بنگلہ دیش ، ویتنام، کمبوڈیا سے مہنگی

  • پاکستان
بجلی بنگلہ دیش ، ویتنام، کمبوڈیا سے مہنگی

میانوالی(این این آئی)سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسمعیل نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام اور کمبوڈیا سے مہنگی ہے، جس کا اثر کارخانوں پر پڑتا ہے۔۔۔

 آج پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی بناتا اور عوام کو بیچتا ہے ، اور عوام کو مبینہ طور پر دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے ، انہوں نے کہا کہ بجلی کے حوالے سے حکومتوں کے پاس کوئی واضح پالیسی نہ ہونے سے انڈسٹریل سٹیٹ تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے ،انہوں نے کہا کہ ایران سے سستی پٹرولیم مصنوعات خریدنے کا سنہری موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عوام کو تاریخی ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak