حوالدار لالک جان کا27واں یوم شہادت، افواج کا خراجِ عقیدت
کارگل ہیرو کی قربانی بہادری، ثابت قدمی بے لوث خدمت کی علامت ، آئی ایس پی آر
راولپنڈی (این این آئی) کارگل محاذ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی منائی گئی ،پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق برسی کے موقع پر افواج پاکستان، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سربراہ پاک بحریہ اور فضائیہ کی جانب سے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔7 جولائی 1999 کو حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے مسلسل حملوں کے باوجود اپنی چوکی کا جرات و استقامت سے دفاع کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود حوالدار لالک جان نے انخلا سے انکار کیا۔آخری سانس تک اپنے ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے لالک جان نے دشمن کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار لالک جان شہید کی لازوال قربانی بہادری، ثابت قدمی اور بے لوث خدمت کی روشن علامت ہے۔