صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید گرمی ،حبس میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ جاری،شہری نڈھال

  • پاکستان
شدید گرمی ،حبس میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ جاری،شہری نڈھال

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )شدید گرمی اور حبس میں بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ،شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ جاری ، شہری نڈھال ہوگئے۔

 ٹرانسفارمر جلنے اورتکنیکی خرابیوں پربجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے صارفین کا جینا محال کردیا۔لیسکو کی بجلی کی طلب 3650 میگاواٹ سے زائد اورلیسکو کو طلب سے زائد بجلی دی جارہی ہے ۔ذرائع کے مطابق شام اور رات کو سولر سسٹم بند ہونے سے شارٹ فال بڑھ جاتا ہے ، لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں شہریوں کورات کو جبری لوڈشیڈنگ کا سامنا ہے ۔عامر ٹائون، ہربنس پورہ، شالیمار، واہگہ، باٹا پور ،شاہدرہ، امامیہ کالونی، بادامی باغ،چونگی امرسدھو، والٹن روڈ،شادی پورہ، راوی روڈ،بھٹہ چوک سمیت گنجان آباد علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شوقیہ مالی نے غیرمعمولی جسامت کا لہسن،مٹر اُگا لیا

مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھانے والی وجہ دریافت

تھائی لینڈ:دو ہزار سال قدیم سونے کی انگوٹھیاں دریافت

دنیا سورج کے بغیر بھی رہ پائے گی، سائنس کا نیانظریہ

چاکلیٹ کے شوقین افراد کیلئے 8حیران کن حقائق

مصری خاتون نے 83سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak