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پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 82 آفیسرز کی سینیارٹی لسٹ جاری

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پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 82 آفیسرز کی سینیارٹی لسٹ جاری

گریڈ21کی آفیسرارم بخاری کا پہلا،سمیراصمدکا دوسرا،ساجد بلوچ کا تیسرا نمبر

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21کے 82 افسروں کی عبوری سینیارٹی لسٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق پہلے نمبر پر ارم بخاری، دوسرے پر سمیرا صمد، تیسرے پر لیفٹیننٹ (ر) ساجد بلوچ ہیں جس کے بعد بالترتیب محمد مجتبیٰ پراچہ، کیپٹن (ر) محمد محمود، جودت ایاز، کیپٹن (ر) محمد آصف، سلمان مفتی، نشیطہ مریم محسن، طارق وقار بخشی، احسن علی منگی، ارشد مجید مہمند، سید حسن نقوی، شہریار تاج، کیپٹن (ر)اسد اللہ خان، محمد اقبال میمن، آغا واصف عباس، عاصم اقبال، ندیم اسلم چودھری ، شکیل قادر خان، فواد ہاشم ربانی، عامر علی احمد، سائرہ سعید، نبیل جاوید، محمد شہریار سلطان، ڈاکٹر وسیم شمشاد علی، محمد ہارون الرفیق، منظور علی شیخ، کیپٹن (ر)ثاقب ظفر، کیپٹن (ر) عثمان گل، وقاص علی محمود، محمد زبیر اصغر قریشی، زاہد علی عباسی، گلزار حسین شاہ، فلائٹ لیفٹیننٹ (ر) افتخار علی سہو، علی بہادر قاضی، کیپٹن (ر) محمد ظفر اقبال، سارہ اسلم، نجم احمد شاہ، ڈاکٹر عنبر علی خان، وجیہہ اللہ کنڈی، اکرم علی خواجہ، عبد الوہاب سومرو، ظاہر شاہ، ابرار احمد مرزا، نصیر خان ، عظمت محمود خان، شہاب علی شاہ ، ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، فلائٹ لیفٹیننٹ (ر) کامران رحمان خان، اکرام اللہ، سعد سکندر خان، انجینئر سرفراز درانی، محمد عامر جان، ڈاکٹر کاظم حسین، نذر محمد بزدار ، محمود حسن، علی حسین ملک، سعید رمضان، ڈاکٹر واصف خورشید، سید امتیاز حسین شاہ، شکیل احمد میاں، سید حیدر اقبال، فلائٹ لیفٹیننٹ (ر) خوشحال خان، علی جان خان، ذوالفقار علی شاہ، ڈاکٹر نعیم رؤف، ڈاکٹر ناصر اقبال ملک، عمران سکندر، خالد حیدر شاہ سید، رفیق احمد ، عبد الوحید شیخ، کیپٹن (ر)نور الامین بلوچ، صولت ثاقب، نورین بشیر، لیفٹیننٹ (ر)اسلام زیب، ڈاکٹر ساجد محمود چوہان، ہمایوں خان، محمد حنیف چنا، وقاص عالم اور آصف اکرام کا نمبر ہے جبکہ آخری نمبر پر ڈاکٹر سید سیف الرحمن ہیں۔

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