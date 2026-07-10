صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کا بھارتی آبی دہشتگری کیخلاف ریلیوں کا اعلان

  • پاکستان
پیپلز پارٹی کا بھارتی آبی دہشتگری کیخلاف ریلیوں کا اعلان

اتوار کو سندھ بھر میں مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں ریلیاں ہونگی،نثار کھوڑو بھارت کی جانب سے پانی روکنا ہمارے وجود کیلئے خطرہ ہے ، صدر پی پی پی سندھ

کراچی (سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی سندھ نے بھارتی آبی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کرتے ہوئے اتوار کو صوبے بھر میں مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں ریلیاں نکالنے کا اعلان کردیا۔پی پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نعرے کے تحت اتوار کو سندھ بھر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹرز میں مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں ریلیاں نکالے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پیپلز پارٹی کی تمام ضلعی تنظیمیں اپنے اپنے اضلاع میں پانی پر ڈاکے کے خلاف مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں بھرپور طریقے سے ریلیاں نکالیں۔ پی پی پی سندھ کے صدر نے کہا کہ پاکستان کے لیے سندھو دریا ،پانی ہماری بقا اور زندگی ہے جس کا گلا گھونٹنے نہیں دیا جائے گا، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یکطرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے ، بھارت سندھ طاس معاہدے کو یکطرفہ معطل یا ختم نہیں کرسکتا۔ نثار کھوڑو نے کہا بھارت کی جانب سے ہمارا پانی روکنا ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے اور پیپلز پارٹی سندھو دریا کا گلا گھونٹنے نہیں دے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ ویسٹ انڈیز:قومی ٹیسٹ ٹیم کی محدود تربیتی مشقوں کا آغاز

فیفا ورلڈ کپ فائنل کے موقع پر بھی ہاف ٹائم میں شو

میچ آفیشلز کی دیانتداری پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا:فیفا

جوفرا آرچر کا آئی پی ایل کی فلیٹ پچوں پر طنز

مائیکل اولیس کا یلو کارڈ منسوخ کرنے کی فرانسیسی اپیل فیفا نے مسترد کر دی

میکسیکو اور انگلینڈ کے میچ میں ویورشپ کا نیا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak