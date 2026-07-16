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شیشہ کیفے ،ایڈز میں اضافہ، ڈی سی و آئی جی اسلام آباد طلب

  • پاکستان
شیشہ کیفے ،ایڈز میں اضافہ، ڈی سی و آئی جی اسلام آباد طلب

شیشہ کیفے کی تفصیلات کیوں مانگ رہے ؟اسلام آباد ہائیکورٹ کا وکیل سے استفسار کئی شیشہ کیفے بغیر این او سی، رات بھر پارٹیوں سے ایڈز پھیل رہی:وکیل درخواستگزار

اسلام آباد (رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے وفاقی دارالحکومت میں شیشہ کیفے کی بڑھتی تعداد اور ایڈز، ایچ آئی وی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے معاملہ پر ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پولیس اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا،شہری عبدالجبار کی درخواست پر سماعت کے دوران درخواستگزار کے وکیل سہیل خورشید سے عدالت نے استفسار کیاکہ آپ شیشہ کیفے کی تفصیلات کیوں مانگ رہے ہیں۔

وکیل نے کہا اسلام آباد میں شیشہ کیفے بن گئے اور رات بھر پارٹیاں جاری رہتی ہیں، کئی شیشہ کیفے بغیر این او سی بنے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت کا بیان ہے کہ رات دیر تک جاری رہنے والی پارٹیوں کی وجہ سے ایڈز اور ایچ آئی وی پھیل رہا ہے ، فریقین سے قواعدوضوابط کی خلاف ورزی پر شیشہ کیفوں کے خلاف کارروائی کا طریقہ اور تفصیلات طلب کی جائیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پولیس کو جواب کیلئے نوٹس جاری کر تے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے کیلئے ملتوی کر دی۔ 

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