صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان میں پالتو جانوروں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوگئی

  • عجائب دنیا
جاپان میں پالتو جانوروں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوگئی

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں پالتو جانوروں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوگئی۔

 جاپان میں شرح پیدائش بھی مسلسل گر رہی ہے جس کے بعد بے بی پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں بھی اب پالتو جانوروں کی خوراک اور ڈائپر زیادہ بنارہی ہیں۔رپورٹس میں بتایا گیا کہ بچوں کی مصنوعات بنانے والی کمپنیاں اب کتوں اور بلیوں کے لیے کیریئر، ڈائپر اور دیگر مصنوعات بنا رہی ہیں اور ان کی تمام تر توجہ پالتوں جانوروں کی مصنوعات بنانے پر ہے جس کے بعد جاپان کی پیٹ کیئر انڈسٹری ساڑھے 5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔رپورٹ میں انڈسٹری کے ملازمین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جانوروں کی مصنوعات تیزی سے فروخت ہورہی ہیں اور اس میں بچوں کی اشیا کی نسبت منافع بھی زیادہ ہے ۔ماہرین کے مطابق جاپان میں پالتو جانور اب صرف جانور نہیں بلکہ خاندان کے بچوں جیسا درجہ رکھتے ہیں۔

ؤ

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak