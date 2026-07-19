صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیل کمپنیوں نے کتنا کمایا ،ایف بی آر جائزہ لے ، پیپلزپارٹی

  • پاکستان
تیل کمپنیوں نے کتنا کمایا ،ایف بی آر جائزہ لے ، پیپلزپارٹی

فضل الرحمن زیرک سیاستدان انہیں محتاط گفتگو کرنی چاہئے ،سیکرٹری جنرل

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیئر حسین بخاری نے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر بالواسطہ ٹیکس بڑھ گیا ،پٹرولیم لیوی کے اثرات براہ راست عوام پر پڑتے ہیں، ایف بی آر جائزہ لے کہ تیل کمپنیوں نے  کتنا کمایا ، بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت قابل ٹیکس طبقات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو بہتر بنائے ، پورے ملک کو چھوڑیں اسلام آباد کے دکانداروں سے ٹیکس وصولی درست نہیں ہورہی، انہوں نے کہا کہ مو لانا فضل الرحمن زیرک سیاستدان ہیں، انہیں محتاط گفتگو کرنی چاہئے ،فوج کی شہادتوں پر تبصرے سے گریز کیا جانا چاہئے ،نیئر بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیکر اقتدار میں نہیں آتی، پیپلز پارٹی کا منشور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں ، پیپلز پارٹی پارلیمان میں جمہوری نظام تسلسل کی ضامن ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ فائنل آج،میچ کے ٹکٹ ریکارڈ مہنگے

گیری سوبرز کی خدمات کرکٹ کا روشن باب رہیں گی:پی سی بی

فیفا ورلڈ کپ سے امریکی معیشت متاثر ، پیداواری صلاحیت کم

ماس ریسلنگ :اسامہ بٹ نے منگولیا میں کانسی کا تمغہ جیت لیا

فیفا ورلڈکپ:بچے کی ریفری کو پیسے دینے کی کوشش، ویڈیو وائرل

بھارتی آل راؤنڈر واشنگٹن سندر انگلینڈ کیخلاف تیسرے ون ڈے سے باہر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak