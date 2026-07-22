صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے عدالت پیش کرنے کا حکم

  • پاکستان
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے عدالت پیش کرنے کا حکم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )سینئر سول جج عباس شاہ کی عدالت نے ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پرناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران متعدد بار عدالتی طلبی کے بعد بھی سہیل آفریدی عدالت پیش نہ ہوئے جبکہ ان کے وکلاء بھی کمرہ عدالت میں موجود نہ تھے ، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا، جج عباس شاہ نے کہاکہ اگرآئندہ سماعت پر بھی سہیل آفریدی پیش نہیں ہوگا تو اشتہاری کی کارروائی شروع کریں گے ،عدالت نے مذکورہ بالا اقدامات کے ساتھ کیس کی مزید سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کردی،سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماتھے پر ٹوائلٹ پیپر رولز کا توازن قائم کرنے کا عالمی ریکارڈ

فرش پر 362کلو پی نَٹ بٹر پھیلا کر فنکار کو انوکھا خراجِ عقیدت

بچوں کیلئے ٹیسلا کی بیلنس بائیک متعارف، ہاتھوں ہاتھ فروخت

20منٹ تھری ڈی پرنٹڈ کانٹیکٹ لینز بنانے والی ٹیکنالوجی

ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے خون میں مائیکرو پلاسٹک کا انکشاف

پہلی بار اے آئی نے دوسری اے آئی کمپنی کو ہیک کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak