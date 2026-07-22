صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی آبادی استحکام منصوبہ تیار کرکے صوبوں کو بھجوانے کا فیصلہ

  • پاکستان
قومی آبادی استحکام منصوبہ تیار کرکے صوبوں کو بھجوانے کا فیصلہ

منصوبہ 2026تا 2036 وزارتِ منصوبہ بندی اور وزارتِ صحت مشترکہ طور پر تیار کریگی صوبائی مشاورت کے بعد آبادی استحکام منصوبہ منظوری کیلئے قومی آبادی کونسل میں پیش ہوگا

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے ملک میں آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے نمٹنے کے لیے قومی آبادی استحکام منصوبہ 2026 تا 2036 کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا۔ منصوبہ وزارتِ منصوبہ بندی اور وزارتِ قومی صحت مشترکہ طور پر تیار کریں گی  جسے مشاورت اور منظوری کے لیے تمام صوبوں کو بھجوایا جائے گا جبکہ صوبوں کی آرا شامل کرنے کے بعد  اسے قومی آبادی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔یہ فیصلہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور وفاقی وزیر صحت کی مشترکہ صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا جس میں منصوبے کے ابتدائی مسودے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak