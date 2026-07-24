صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آف لوڈکراچی ہوئے تو یہاں کیوں آگئے ؟اسلام آباد ہائیکورٹ

  • پاکستان
آف لوڈکراچی ہوئے تو یہاں کیوں آگئے ؟اسلام آباد ہائیکورٹ

شہری کی درخواست دائرہ اختیارنہ ہونے پرخارج،متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے شہری کو وجہ بتائے بغیرکراچی ائیرپورٹ سے آف لوڈ کرنے کے خلاف دائر درخواست خارج کرتے ہوئے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کردی ،شہری فیصل نواز کی درخواست پر سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیاکہ9 جولائی کو کراچی سے سعودی عرب روانہ ہونا تھا،ورک ویزہ، پروٹیکٹر، کارآمد پاسپورٹ، فضائی ٹکٹ سمیت تمام ضروری دستاویزات موجود تھیں،کراچی کے جناح ائیرپورٹ سے بغیر وجہ بتائے آف لود کردیا گیا، جسٹس اعظم خان نے کہا بندہ کراچی سے آف لوڈ ہوا ہے تو آپ اسلام آباد ہائیکورٹ کیوں آگئے ہیں،؟،پورے پاکستان سے کوئی بھی آف لوڈ ہوگا تو وہ اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچ جائے گا،عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر درخواست خارج کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ویمنز ون ڈے سیریز،سری لنکا کو ہرا کر پاکستان کا فاتحانہ آغاز

صاحبزادہ فرحان کی لنکا پریمیئر لیگ میں جارحانہ نصف سنچری

فیفا کا ورلڈ کپ 2026کی ٹیم آف ٹورنامنٹ کا اعلان

مینز والی بال چیمپئن شپ،پاکستان کی مسلسل دوسری فتح

خالد محمود بنگلہ دیش میں ایج گروپ کرکٹ کے کنسلٹنٹ مقرر

پاکستان کا اگلے سال انگلینڈ کا دورہ 5 ون ڈے میچز کی سیریز شیڈول

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak