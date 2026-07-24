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البانیہ میں ٹرمپ خاندان کے ہوٹل منصوبے کیخلاف مظاہرے

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البانیہ میں ٹرمپ خاندان کے ہوٹل منصوبے کیخلاف مظاہرے

تیرانا(اے ایف پی)البانیہ میں ٹرمپ خاندان سے منسلک لگژری سیاحتی منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔

 دارالحکومت تیرانا میں مظاہرین پارلیمنٹ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ یہ احتجاج مئی کے آخر سے جاری ہے جس میں ساحلی قدرتی علاقے میں ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور داماد جیرڈ کشنر سے منسلک ہوٹل منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ماحولیاتی خدشات، کرپشن اور حکومتی شفافیت کے مسائل سے جڑا ہے ۔

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